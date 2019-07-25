نجل أنغام يحذف صورها من إنستجرام بعد زواجها.. ويعلق: ولد ضائع

حذف عمر مجدي عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول العازف مجدي عارف، كل صورها من صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”، وذلك بعد أن تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في شهر فبراير الماضي. ونشر عمر صورة له عبر الصفحة وعلق عليها قائلا “LOST BOY” أي “ولد ضائع” وهو ما اعتبره بعض متابعيه أنه دليل على حزنه لما قامت به والدته بزواجها.

عمر منذ زواج الفنانة أنغام من أحمد إبراهيم لم يظهر معها في أي حفل أو مناسبة عام على عكس ما كانت تصطحبه في مناسباتها، وكان آخر ظهور له معها في ديسمبر الماضي خلال حفلها الغنائي في مسرح الماركيه، وتداولت أخبار حول وجود خلافات قوية بين عمر ووالدته والتي على إثرها نشب مشادة عنيفة بينه وبين أحمد إبراهيم. وحاز زواج أنغام من أحمد إبراهيم اهتماما إعلاميا واسعا، وسلطت الأضواء على ردود فعل زوجته الأولى ياسمين عيسى، خصوصا بعدما قرر “إبراهيم” ردها إلى عصمته ليحتفظ بالزوجتين.