برسائل مؤثرة نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 09:50 صباحاً - سادت حالة من الصدمة والحزن الشديد على الوسط الفني بمصر والعالم العربي عقب إعلان وفاة الفنان المصري الكبير ” فاروق الفيشاوي ” في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان متأثرا بإصابته بغيبوبة كبدية .
ونعى عدد كبير من نجوم الفن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي .
فنشر الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر عبر حسابه على إنستجرام صورة للفنان الراحل وكتب معلقا عليها : ” البقاء لله ” .
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