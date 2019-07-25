كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 09:50 صباحاً - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان تامر حسني يتهمون فيها الفنان عمرو دياب بسرقة لحن أغنية “مايهونش عليا” لحسني وذلك بأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخراً بعنوان “بحبه”.
وبعد الأخذ والردّ كثيراً بين جمهور الفنانين، خرج حسني عن صمته وفاجأ الجميع بتعليقه، إذ نشر عبر صفحته الخاصة الأغنية من دون أي تعليق، ما إعتبره الكثيرون تأكيد على الجدل المثار حول الموضوع بطريقة غير مباشرة.
يشار إلى أنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها تبادل الإتهامات بين جمهور الفنانين نظراً للمنافسة القوية بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إتهام عمرو دياب بسرقة لحن أغنية لـ تامر حسني.. والأخير بتعليق مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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