شاهدوا.. لطيفة تركع على ركبتيها لتحصل على قبلة من امرأة مسنة معجبة بها

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 09:50 صباحاً - بعد غيابها عن الحفلات في تونس عادت الفنانة لطيفة التونسية عبر حفل احيته ضمن فعاليات “مهرجان قرطاج الدولي” بحضور عدد من الوزراء والفعاليات الاجتماعية والسياسية وتم تكريمها من قبل وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين.
وقد لفت الحاضرين خطوة مميزة قامت بها لطيفة حين ركعت على ركبتيها من اجل ان تحصل على قبلة من امرأة مسنة من محبيها وحصلت ايضا على صورة معها وهي راكعة على المسرح فيما المرأة واقفة تحت المسرح وأشاد الجميع بتواضع لطيفة وعلاقتها الطيبة مع معجبيها.
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