شاهدوا.. زوج دنيا بطمة ينفعل على الصحافيين ويضعها بموقف محرج

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 09:50 صباحاً - انفعل محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة على الصحافيين الذين تواجدوا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بطمة على هامش مشاركتها في إحدى المهرجانات المغربية.
وفي التفاصيل وقبل بدء المؤتمر طلب الترك من الصحافيين ان تكون أسئلتهم محصورة بالمهرجان وجديد بطمة الفني وذلك بصفته مدير أعمالها، لكن الصحافيين اعترضوا على إملاءات الترك عليهم.
واثناء المؤتمر الصحفي وجه أحد الصحافيين سؤالاً لبطمة مما استفز زوجها محمد الترك الذي قام منفعلاً وطلب بإنهاء المؤتمر الصحفي لأن الصحفي تطرق بسؤاله لأمور شخصية بعيدة على المهرجان وجديد بطمة الفني.
ما حصل ازعج بطمة ووضعها في موقف محرج حاولت احتواءه، كما أزعج الصحافيين المشاركين في المؤتمر.
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