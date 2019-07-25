شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحصد جائزة الدولة التقديرية في سوريا والان مع التفاصيل
أعلنت سوريا، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2019، والتي حصدها في مجال الفنون المطرب جورج وسوف.
ويملك وسوف المولود في بلدة كفرون بغرب سوريا عام 1961، رصيداً ضخماً من الأغاني التي قدّمها على مدى أكثر من 4 عقود، بعدما بدأ مشواره الفني مبكراً.
وفاز بالجائزة في مجال الأدب الشاعر صابر فلحوط، بينما نالتها ضمن مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح.
ويحصل كل فائز من الـ3 على مليون ليرة سورية (نحو ألفي دولار) وميدالية ذهبية.
وقالت وزارة الثقافة السورية في بيان أصدرته إنها ستحدّد لاحقاً موعد إقامة حفل تسليم الجوائز والاحتفاء بالفائزين.
واستحدثت سوريا سنة 2012 جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، حتى تمنحهما للمبدعين والمفكرين والفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة تقديراً لهم على عطائهم.
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