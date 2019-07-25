استعدادًا لحفله في قرطاج.. عاصي الحلاني يخصّ تونس ببيت شعر

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس لصيف هذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي الحلاني الجمهور التونسي مساء 17 آب/أغسطس المقبل حيث سيقدّم باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

وأعرب عاصي الحلاني عن سعادته بلقاء محبّيه في تونس من خلال بيت شعر أرفقه ببوستر الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “دفعني الشوق حتى ألتقي فيكي ورب السما من فوق يحميكي تونس بقلبي ما نسيتك ولا يوم جاي باسم لبنان بقرطاخ هنيكي”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.