بيرين سات محاصرة.. وهكذا تصرّفت

متابعة بتجــــــــــرد: أنهت الممثلة التركية بيرين سات تصوير الموسم الأول من مسلسلها الجديد “The Gift” الذي يُعدّ أولى تجاربها عبر منصة Netflix العالمية، وتستعد لتصوير الموسم الثاني منه بعد أسبوعين حيث تقضي حالياً وفريق عمل المسلسل إجازة قصيرة لحين استكمال التصوير مجدّداً.

ولا تزال قضية انفصالها عن زوجها المغني كينان أوغلو تشغل الصحافة التركية، إذ تعاني من تتبّع بعض الصحافيين المتواصل لها كما حصل منذ أيّام حين فاجأها عدد منهم عند باب أحد المطاعم سائلين إيّاها عن تفاصيل الإنفصال.

أمّا بيرين فامتنعت عن الحديث عن الإنفصال واحتمال الطلاق، وقرّرت أن تتحدّث عن عطلتها قبل تصوير الجزء الثاني من مسلسلها، مؤكّدة أنها لم تتحدّث عن هذه الأمور من قبل ولن تتحدّث الآن.

ومع إصرارهم على السؤال، خصوصاً عن أسباب الطلاق واحتمال أن يكون السبب هو الخيانة، غضبت بيرين واضطرّت لتركهم هي وصديقتها لتهرب من أسئلتهم واتجهت إلى مقصدها بعيداً عن عدسات المصوّرين.