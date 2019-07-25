مايا دياب تواعد جمهورها في العراق

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا في فندق “ديفان” بمدينة إربيل في العراق مساء 1 آب/أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تقدّم مايا دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة ومنها “بعدو”، “تركنا بعض”، “سبع ترواح”، “يا نيالي”، “كده برضه”، “سوا”، “قاطفين” وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب انشغلت في الفترة الأخيرة الماضية بتصوير حلقات برنامجها “هيك منغني” والذي عادت به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.
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