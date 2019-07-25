بصورة على إنستجرام.. “آن هاثاواي” تعلن حملها بطفلها الثاني

متابعة بتجـــــــرد: شاركت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي خبرًا سارًا لجمهورها من جميع أنحاء العالم اليوم، بصورة شخصية على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، إذ أعلنت عن حملها بالطفل الثاني من زوجها “آدم شولمان”.
كشفت الصورة التي شاركتها النجمة البالغة من العمر 36 عامًا عن بطنها المتنامي في ثوب أبيض شفاف، وكتبت: “إنه ليس لفيلم، إنها الثانية، ولنضع المزاح جانبًا، لكل شخص يمر بمشكلات العقم وجحيم محاول الحمل، يرجى العلم بأنه لم يكن الأمر يمر بخط مستقيم لأي من حملي”.
وجهت “آن” رسالة حب لكل متابعيها، مع رسالة تشير إلى معاناتها لحدوث حملها الأول بطفلها “جوناثان” البالغ من العمر ثلاث سنوات، وتلمح إلى معاناتها مع مشكلات الخصوبة وفترة نضالها من أجل الحمل في المرة الأولى، والمرة الثانية التي أعلنت عنها قبل ساعات.
تزوجت “آن” في بيغ سور، كاليفورنيا عام 2012، وهي حريصة على إبعاد طفلها “جوناثان” عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كما أعلنت في وقت سابق عن قرارها بأنها لن تشارك أي صور لابنها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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