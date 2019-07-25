تشييع جثمان الممثل الهولندي العالمي روتغر هاور

متابعة بتجــــــــــرد: تم منذ ساعات إعلان وفاة الممثل الهولندي الأسطوري، روتغر هاور، صاحب الشخصية الشهيرة “روي باتي” في فيلمه العالمي “Blade Runner”، الذي عرض عام 1982، وكان الأسطورة الهولندية توفي منذ يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، وتشييع جثمانه تم اليوم.

ويذكرأن أشهر أدوار الممثل الهولندي الراحل، هو فيلمه الكلاسيكي Blade Runner، الذي لعب فيه دور القاتل، وزعيم العصابة الخارج على القانون، كما ظهر في فيلم Sin City الذي عرض عام 2005، في دور الكاردينال روارك، وفي فيلم Batman Begins في شخصية الشرير الذي اكتشف بروس واين.