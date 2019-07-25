ولادة صداقة جديدة.. تطورات في علاقة ميغان ماركل وكيت ميدلتون

متابعة بتجـــــــــرد: أصبحت دوقة ساسكس ميغان ماركل ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون صديقتين حميمتين وهما الآن أقرب من أي وقت مضى بسبب تبادل الرسائل بانتظام حول الأبوة والأمومة، طبقًا لبعض التقارير الصادرة مؤخرًا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن التقارير التي تفيد بعلاقة الصداقة الجديدة بين الأميرتين الصغيرتين داخل القصر الملكي البريطاني تأتي بالوقت الذي تقف فيه المرأتان كجبهة موحدة بشكل متزايد في مواجهة الشائعات المتصاعدة حول الخلافات الأسرية بين عائلتي ساسكس وكامبريدج.

وطبقًا لتصريحات مصدر مقرب لمجلة Hello، فإن دوقة كامبريدج قدمت دعمًا كبيرًا لميغان في فترة حملها بطفلها الأول “آرشي” من زوجها الأمير هاري، كما أنها حرصت على شعورها بترحيب العائلة بالأم والطفل في العائلة.

وأضاف المصدر: “يتحدثان بشكل منتظم، ولديهما الكثير من الأشياء المشتركة، فقد أرادت كيت التأكد من أن ميغان تشعر بالترحيب في العائلة”.

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جاءت تلك التقارير التي تتحدث عن العلاقة اللطيفة بين الأميرتين، بعد ظهور “كيت وميغان” معا في ويمبلدون هذا الشهر وقت حضور مسابقة البولو الخيرية مع أطفالهما في الأسابيع الأخيرة، لدعم أزواجهما الأمير هاري ووريث العرش البريطاني الأمير ويليام.

وكانت الشائعات بدأت في الانتشار حول خلاف كبير بين عائلتي ساسكس وكامبريدج بعدما تداولت الصحف خبر انتقال عائلة ساسكس من قصر كينسينغتون والعيش بمنزل خاص في وندسور.