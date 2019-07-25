هند صبري تتجنب فرحتها بـ”الفيل الأزرق” لتشارك يسرا حزنها

متابعة بتجــــــــــرد: على الرغم من حالة من السعادة الكبيرة التي تعيشها الفنانة هند صبري، بمناسبة العرض الخاص الذي أقيم في إحدى السينمات الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر لفيلمها الجديد “الفيل الازرق ٢” والذي ينافس بقوة بسباق موسم إجازة الصيف، إلا أنها فضلت أن تنحي تلك الفرحة جانبًا، وشاركت صديقتها الفنانة الكبيرة يسرا حزن فراق والدتها التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وكانت صبرى من أوائل الحضور إلى صلاة الجنازة التي أقيمت بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وسط حضور فني قوي، وعقب انتهاء الصلاة حرصت الفنانة هند صبري على التوجه بصحبة يسرا إلى مقر مقابر العائلة بمنطقة البساتين لتشيع الجثمان.

ويذكر أن الفيلم هو التعاون الأول بين هند وكل من النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم والثالث مع المخرج مروان حامد، وهو من تأليف أحمد مراد. ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم إياد نصار وشيرين رضا والفنانة الشابة تارا عماد.