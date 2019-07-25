ريهانا تعلّق على صورة شبيهتها وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت المغنية العالمية “ريهانا” صورة لطفلة صغيرة تشبهها كثيرًا على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعدما وصل إليها عدد كبير من التعليقات حول وجه الشبه الذي يجمعها بإحدى الفتيات التي تنشر صورًا لها باستمرار.

وعلقت “ريهانا” التي تعد واحدة من أشهر الموسيقيين وسيدة الأعمال الأكثر شهرة في العالم، على الصورة قائلة: “على الأقل سقط مني الهاتف.. كيف؟”.

حصدت صورة الفتاة التي شاركتها “ريهانا” صاحبة العلامة التجارية لمستحضرات التجميل “فينتي” أكثر من 6 ملايين إعجاب، وطبقًا لتقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، تدعى تلك الفتاة الصغيرة “آلا” وهي عارضة أزياء لملابس الأطفال.

تمتلك والدة “آلا” حساب خاص على إنستقرام، ويتابعها أكثر من 45 ألف شخص، كما لدى “شبيهة ريهانا” الصغيرة حساب خاص بها وأكثر من 13 ألف متابع،

انضم عدد من الشخصيات البارزة إلى ريهانا في التعبير عن دهشتهم حول مدى التشابه، حيث علقت كل من النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا، وعارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير، ومقدمة البرامج “لينا وايتهي”.