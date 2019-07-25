كارول سماحة بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من أحدث جلسة تصوير لها. وتظهر كارول في الصور بإطلالة كاجوال، في لقطات مميّزة نالت استحسان محبّيها الذين أثنوا على إطلالتها الراقية وأناقتها الدائمة. وتحصد كارول سماحة في الفترة الراهنة أصداء أغنيتها الجديدة “انشالله” التي تتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية بمختلف أنحاء الوطن العربي. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، ومن المقرر أن تصوّرها كارول قريبًا على طريقة الفيديو كليب.

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