حبس الإيراني محمد رسولوف.. مخرج فيلم "رجل نزيه"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/7/25 10:42 ص بتوقيت أبوظبي
المخرج الإيراني، محمد رسولوف
حُكم على المخرج الإيراني، محمد رسولوف، الذي حاز جائزة في مهرجان "كان" في 2017 عن فيلم "رجل نزيه"، بالسجن سنة مع النفاذ والمنع من مغادرة البلاد لمدة سنتين والقيام بأي نشاط اجتماعي وسياسي.
وقالت ميشال ألبرشتات، موزعة أفلام المخرج الإيراني، إن رسولوف كان ممنوعا منذ سبتمبر/أيلول 2017 من التنقل بحرية والعمل ومغادرة البلاد بعدما صودر جواز سفره.
وأضافت، في بيان، أنه خضع لاستجوابات عدة وحكم عليه، الثلاثاء، بالسجن سنة مع النفاذ والمنع من مغادرة البلاد لمدة سنتين والقيام بأي نشاط اجتماعي وسياسي.
وقالت إن "رسولوف فنان، ومن السخف اتهامه بالمساس بأمن الدولة من خلال عمله، ونطالب باستعادته حريته فورا حتى يستمر في الإبداع".
وكان رسولوف قد حاز جائزة فئة "نظرة ما" في الدورة الـ70 لمهرجان كان عن فيلم "رجل نزيه"، الذي يروي قصة رجل بسيط يحاول أن يكافح فساد شركة خاصة تدفع سكان البلدة إلى بيع ممتلكاتهم.
وسبق لرسولوف الفوز في 2011 بجائزة فئة "نظرة ما" عن فيلم "إلى اللقاء"، وسلمت الجائزة بغيابه بسبب منعه من مغادرة إيران، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن مدة سنة بعد إدانته بتهمة "القيام بنشاطات تنال من الأمن القومي"، في حين حكم على المخرج جعفر بناهي بالسجن 6 سنوات للسبب نفسه، وكان الحكم على الرجلين قد أثار موجة تنديد في الغرب.
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