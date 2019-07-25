بالوثائق- “الهيبة” تسقط أمام “بلا هيبة”… ومن الجلسة الاولى

ربحت شركة فالكون فيلمز المنتجة لفيلم “بلا هيبة” الدعوى القضائية التي أقامتها شركة الصباح عليها بقرار صدر صباح يوم الاربعاء من القاضي هالة نجا ومن الجلسة الأولى كما وعد المنتج رائد سنان.

يذكر أن شركة الصباح المنتجة لمسلسل” الهيبة “بأجزائه الثلاثة، كانت قد أقامت دعوى ضد فيلم “بلا هيبة” قبل بدء عرضه في صالات السينما متهمة إياها باستخدام اسم عملهم والتعرّض للمسلسل بالسّخرية.

Advertisements

أما المنتج رائد سنان، فصرّح لموقع “العرّاب”، بأنّه يثق بالقضاء اللبناني وكان على يقين أنّ القرار سينصفه. خاصة أن العملين مختلفان من ناحية الموضوع والفكرة والشخصيات كما ان شركة فالكون فيلمز كانت قد سجّلت اسم الفيلم “بلا هيبة” في وزارة الإقتصاد قبل قيام شركة الصباح بتسجيل اسم “الهيبة”

من ناحية آخرى، يعرض فيلم “بلا هيبة” خلال الأسبوع الأول من شهر آب المقبل وهو من كتابة وإخراج رافي وهبي، إنتاج صبحي سنان، منتج منفذ رائد سنان، ومن بطولة عباس جعفر، كميل سلامة، ستيفاني عطالله، ميراي بانوسيان، ودارينا الجندي