نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

نعى عدد كبير من نجوم الفن في مصر ومن العالم العربي، النجم الكبير فاروق الفيشاوي الذي توفي فجر اليوم الخميس، 25 تموز الجاري، بعد صراع مع مرض السرطان .

وقد رصد موقع “الخليج 365” تغريدات النجوم على مواقع التواصل:

–عادل: امام: البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

–اشرف زكي: البقاء لله.

–عمر يوسف: كان شخص استثنائي محب للحياة و محب لكل من حوله، بسيط متواضع و دوغري، اما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جداً بس ان شاء الله في مكان احسن بكتيييير الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

–احمد عز: الله يرحمك يا فنان ويغفرلك ويحسن اليك.

–احمد السعدني: لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون.

–وائل جسار: إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله النجم العربي الكبير فاروق الفيشاوي الذي كان رمزا من رموز السينما المصرية.

–محمد محمود عبد العزيز: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده، الاستاذ فاروق الفيشاوى فى ذمة الله. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للأستاذ فاروق الفيشاوى و لكل من رحلوا عنا).

–صابرين: إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك ياأجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها.

–بوسي: البقاء لله في وفاه الاخ والصديق فاروق الفيشاوي صلاة الضهر من جامع مصطفى محمود وي.

–احمد السقا: ‏لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

–دنيا سمير غانم: البقاء لله الفنان القدير فاروق الفيشاوي ربنا يرحمه يا رب و يجعل مثواه الجنة، خالص التعازي لإبنه أحمد الفيشاوي و الأسرة الكريمة، ربنا يصبركم يا رب.

–مروة ناجي: البقاء والدوام لله وبخالص العزاء لاسره الفنان فاروق الفشاوي رحمه الله

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–نجلاء بدر: ربنا يرحمك و يغفر لك و يعفو عنك و يدخلك فسيح جناته

يا اجمل ضحكة و اطيب قلب وجعت قلوبنا قوي نسألكم الدعاء والفاتحة لموتانا اجمعين.

–امير طعيمة: سبحان من له الدوام، ربنا يرحم و يغفر للفنان الكبير فاروق الفيشاوي و لأسرته خالص العزاء.

–احمد جمال: وداعاً فاروق الفيشاوي ..إنا لله و إنا إليه راجعون.

–محمد امام: (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) البقاء لله.. حبيبي .

–زاهي وهبي: موحِشٌ صباحٌ يحمل خبر فاروق الفيشاوي الباقي في الذاكرة الجماعية نجماً ذهبياً وممثلاً من قماشة نادرة، وفي ذاكرتي الشخصية ضيف حوارات أخّاذة وإجابات صريحة ومواقف تصنع الحدث وتشعل نار السجال. كلما مضى واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال..في كوكب يزداد وِحشة ووحشية.

–نيكول سابا: البقاء لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة..حاجة تحزّن بجدّ.

–يمنى شري: الفنان فاروق الفيشاوي في ذمة الله كبير من كبار الفن الجميل،صاحب المواقف الجريئة و الصعبة والمشاكسة في كل الظروف والحوار معه متعة وإضافة حظيت بهما. قاوم المرض إلى حدّ عدم الإعتراف به،أحبّ الحياة وأحبّته مع ملايين من الناس نودعه اليوم! البقاء لله.

–آسر ياسين: من أجدع وأنبل الشخصيات اللي قابلتهم في حياتي بجانب ثقافته المدهشة وروحه الجميلة..هتوحشنا أوي يا روقا!

–رانيا يوسف: وداعا الفنان العظيم فاروق الفيشاوى،إنا لله وإنا إليه راجعون.

–وليد توفيق: البقاء لله الله يجعل مسكنك الجنه الاخ والصديق الفنان الكبير. فاروق الفيشاوي

–رانيا ياسين: مع السلامه يا غالي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه انت جميل واطيب منك مافيش علشان كده ربنا مطولش عليك عذاب المرض اللعين ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك “انا لله وانا اليه راجعون”البقاء لله . ادعوا له بالرحمه والثبات

–جومانا مراد: إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك يا غالي يا حبيب الكل يا جدع يا طيب يا كريم ويجعل مثواك الجنه ويصبر اهلك وكل محبينك . آمين يا رب العالمين . نسألكم الفاتحة والدعاء له بالمغفرة.

–فيفي عبده: ‏البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى ‏الفنان القدير ‏فاروق الفيشاوي ‏ ‏في الجنة ونعيمها إن شاء الله

–ريهام سعيد: الله يرحمك.

نذكر ان النجم الكبير فاروق الفيشاوي كان قد فارق الحياة منذ ساعات داخل إحدى مستشفيات الدقي، حيث كان يتلقى العلاج بعد صراع مع مرض السرطان الذي سبق وكشف أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، العام الفائت عن إصابته به. لقراءة الخبر: وداعًا… فاروق الفيشاوي