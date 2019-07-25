وداعًا… فاروق الفيشاوي

فارق النجم الكبير فاروق الفيشاوي الحياة منذ ساعات داخل إحدى مستشفيات الدقي، حيث كان يتلقى العلاج بعد صراع مع مرض السرطان الذي سبق وكشف أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، العام الفائت عن إصابته به.

وعن وفاة فاروق الفيشاوي، قالت زوجته الممثلة سمية الألفي فى تصريح مقتضب لـ”اليوم السابع”، ” فاروق راح عند ربنا الذي أحن من السرطان ومن الدنيا كلها”.

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وكان الممثل أحمد الفيشاوي نجل فاروق الفيشاوي قد كشف منذ يومين عن تدهور حالة والده الصحية، طالباً من الجمهور الدعاء له.

نذكر ان فاروق الفيشاوي كان قد أعلن انه وبعد اجراء بعض الفحوصات الطبية كشف له الطبيب المعالج انه مصاب بمرض السرطان. واشار الى انه سيتعامل مع هذا المرض على انه صداع وبالاصرار والعزيمة سينتصر عليه. وشدد انه سيهزم المرض وسيحضر الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط كي يهنئ زميل آخر على تكريمه، لكن المرض الخبيث هزم “الفيشاوي” قبل الدورة المقبلة من المهرجان.

أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه بأحر التعازي من عائلة الفنان القدير فاروق الفيشاوي ومن الشعب المصري.