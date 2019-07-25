الفنانة أنغام تنشر فيديو جديد برفقة أحمد إبراهيم لإغاظة ياسمين عيسى

أنغام تواصل إغاظة ضرتها بفيديو جديد مع زوجها أحمد إبراهيم، فمنذ زواجها به قبل عدة أشهر تحرص المطربة المصرية على مشاركة جمهورها بصورها وأبرز الفيديوهات التي توثق لحظاتها الخاصة مع زوجها الجديد، إلا أن البعض اعتبر أن تصرفات أنغام قد تكون للفت نظر زوجة أحمد إبراهيم الأولى ومضايقتها!

أنغام تم تكريمها بالأمس ضمن حفل توزيع جوائز الميما "ميدل إيست ميوزيك أورد"، كأفضل مطربة لعام 2019، حيث حرصت على حضور التكريم رفقة زوجها الموزع المصري، وشاركت جمهورها على موقع تويتر بفيديو لهما خلال تواجدهما على السجادة الحمراء قبيل دخولهم لمكان الحفل، حيث ظهر الثنائي وهما يلتقطان الصور بكل رومانسية.

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كما شاركت أنغام متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على انستغرام، بالعديد من مقاطع الفيديو التي التقطت لها وزجها في أثناء الحفل، وفور نطق اسمها لتكريمهما، حيث ظهرت تحتضن زوجها وتقبله أمام الجميع.كانت المطربة أنغام قد تعرضت لعدة شائعات في الأسابيع الماضية، تفيد بتوتر علاقتها مع أحمد إبراهيم، وعودته لزوجته الأولى وأم أبنائه، لكنها نفت كل تلك الشائعات ونشرت صورة عبر حساباتها الرسمية، خلال تواجدها مع إبراهيم في إحدى الحفلات الغنائية، وعلقت قائلة: "مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ماهو دائماً إيده على كتفي وساندني".

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