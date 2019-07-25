صورة للفنان كاظم الساهر مع شاب في السعودية تحظى بإعجاب الجمهور

في ظلّ الحديثِ بين الحين والآخر عن تصرفاتٍ غير لائقة تصدرُ عن بعض الفنانين مع محبيهم، ويتعرّضون للانتقاد نتيجة ذلك، هناك بالمقابل من يُتقنون فن التعامل مع محبيهم ومعجبيهم، مما يزيدُ من شعبيتهم وقبولهم لدى الجمهور.

وفي هذا الصدد؛ انتشر مقطع فيديو للفنان العراقي، كاظم الساهر، عبر "إنستغرام"، بعد انتهاء حفله في السعودية ضمن "موسم جدة"، يظهرُ فيه شاب كان موجودًا في الكواليس وهو يطلبُ من الساهر التقاط صورةٍ سويًا، فاقترب الساهر منه والتقط صورة معه.

ليكتشف بعدها الشاب بأنَّ الصورة حُذفت من هاتفه، فنادى مرةً أخرى على كاظم، فما كان من الفنان إلا أن عاد حيثُ يقف الشاب وأعاد التقاط الصورة مرة أخرى.

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الشاب نشر الصورة عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "أنا وأخويا الوحيدين اللي تصورنا وبعد ما اتصورت اتمسحت الصورة وراح كاظم دخل من الباب وناديت وقلت بصوت عالي كاظم اتمسحت الصورة ورجع أخذ الجوال وتصورنا".

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وتابع الشاب قوله: "طبعًا ما يسوي كذا إلا يكون فنان أصيل يحترم ويقدر جمهوره...كان يطنش ويمشي بس الفنان اللي يحترم جمهوره ما يسوي كذا".

ولقي الفيديو بعدها رواجًا كبيرًا بين محبي الساهر الذين أعادوا نشر الصورة والفيديو مُعلّقين: "المعنى الحقيقي للتواضع والاحترام والخلق والأخلاق، رحم الله من أنجبك وأحسن تربيتك".

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