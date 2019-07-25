حلمي بكر يؤكد أن طليقته أمرتْ بتأجير "بلطجيّة" للاعتداء عليه وتحطيم شقته

اقتحم مجموعة من البلطجيّة، شقّة الموسيقار المصريّ، حلمي بكر، بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، وقاموا بالاعتداء عليه، ليلحقوا به إصابات بالغة.

وكشف بكر في تصريحإعلامي ، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "كنت في شقتي وحدي وفوجئت بدخول طليقتي سماح عبد الرحمن ومعها مجموعة من البلطجية".

وأضاف: "تلقيت لكمات في كافة أنحاء جسدي وتسببوا في إصابتي، كما تولت هي مهمة تحطيم الشقة، وسرقت مبلغًا ماليًا".

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وأوضح، أنّه قام على الفور بالتّوجّه إلى قسم شرطة العجوزة، لتحرير محضر يحمل رقم 19715، اتّهمها فيه بمحاولة قتله.

يُذكر، أنّ حلمي بكر من المشاهير المثيرين للجدل بصفة دائمة، من خلال تصريحاته الهجوميّة ضدّ بعض النّجوم، أبرزهم الفنّانة السّوريّة، أصالة، بجانب كثرة زيجاته، حيث تزوّج 11 مرّة، آخرهنّ سماح القرشي، التي أنجب منها ابنته الثانية.

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