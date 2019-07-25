شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تستأنف حدوتها فى "نصيبى وقسمتك" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة هبة مجدى المشاهد المتبقية لها فى الحكاية الأولى من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى"، يوم السبت المقبل حيث صورت يومين فى دورها بالعمل قبل السفر الى السعودية الأسبوع الماضى لعرض مسرحية "الملك لير" لمدة 3 أيام هناك.

وقرر صناع المسلسل البدء فى الحكاية الثانية من المسلسل، والتى تحمل اسم "اتفضل فى الصالون" التى تقوم ببطولتها الفنانة هنا شيحة، حيث انطلق التصوير يوم الاثنين الماضى بمشاركة فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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وتقدم هبة بطولة حكاية "براد شاى" بمشاركة هانى عادل ويظهرا متزوجين فى الأحداث وتحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك فى الحكاية طونى ماهر ومى فخرى مع ظهور خاص للفنانة عبير صبرى فى الحلقات التى كتبها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد سلامة.