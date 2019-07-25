شكرا لقرائتكم خبر عن عبده سليم يغنى "مدد مدد" ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المطرب الشاب عبده سليم، أغنية "مدد مدد" ضمن أحداث مسرحية "سحر الأحلام" بطولة الفنان مجدى فكرى، فى ثانى تعاون بينهما بعد الدويتو الدينى "حقك عليا يارب".

وحقق عبده سليم شهرة كبيرة بعد غنائه تتر مسلسل أيوب للنجم مصطفى شعبان وحققت الأغنية عددًا كبيرًا من المشاهدات.

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مسرحية "سحر الأحلام" تعرض على مسرح البالون بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، تدور أحداثها حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة .

"سحر الأحلام "البطولة للفنانين مجدى فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور ابراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى،مخرج مساعد حسام الخضري تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.