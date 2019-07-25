شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفل عيد الأضحى فى مركز دبى التجارى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن استعدادها لحفل غنائى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس المقبل أغسطس بمركز دبى التجارى العالمى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك فى دبى، ومن المقرر أن تغنى نانسى أغانيها الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيت نانسى عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، يوم السبت الماضى بحضور جماهيرى كبير وقدمت عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، والتى تراقص الجمهور الأردنى عليها.

كما أحيت نانسى الأسبوع الماضى حفلاً غنائياً ساهراً فى قبرص أشعلت فيه الأجواء بأغانيها الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور حيث غنت "معقول الغرام" و"بدنا نولّع الجو"، إضافة إلى أغنية "يا بنات" التي دفعت بنانسي بمناداة كل البنات الحاضرات من أصغرهن حتى عمر الـ١٥ تقريبا للصعود على المسرح.

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