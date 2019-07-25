صور| تكريم سمية الخشاب في مهرجان سينما الشاطئ بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كرم مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة، الفنانة سمية الخشاب، أمس الثلاثاء، وسلمها التكريم السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب.

ونشرت الخشاب صورًا، عبر حسابها بموقع "فيسبوك، وعلقت:" شكرًا لمهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة، التكريم وحفل الافتتاح كان رائع واستقبال جمهوري الحبيب بالمغرب وحبهم كان أروع".

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنيتها "بتستقوى"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب من إخراج جميل المغازى، تزامنا مع شهر المرأة، والذي تحارب من خلاله العنف.