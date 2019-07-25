بطلته بريانكا.. تعرف على الفيلم الأسيوي الوحيد في"مهرجان تورنتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا "بوستر" فيلمها الجديد "The Sky Is Pink"، لتعلن به عن مشاركة الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وكتبت بريانكا: "سعيدة جدا وفخورة لأعلن لكم أن فيلمي The Sky Is Pink الفيلم الوحيد من أسيا المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة والأربعين من مهرجان تورنتو السينمائي 2019".

وأضافت بريانكا: "لا أستطيع الانتظار لأعود هذا العام منتجة وممثلة، أتمنى أن أري الكثير منكم في العرض العالمي الأول في 13 سبتمبر في تورنتو، شكرا لكم لحبكم ودعمكم المستمرين، تجدون الفيلم في السينما 11 أكتوبر، يلا بينا".

فيلم "the sky is pink" هو فيلم سيرة ذاتية هندي، من إخراج شونالي بوس، وإنتاج مشترك من قبل سيدهارث روي كابور وروني بروكسفال وبربانكا شوبرا، بطولة بريانكا شوبرا وفرحان أختار ووزيرة وسيم ومن تأليف بريتام تشاكرابورتي.

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يُذكر أن مهرجان تورنتو الدولي السينمائي (TIFF) ، يعقد سنويا في سبتمبر بمدينة تورنتو بكندا، ويستمر لمدة 11 يوما.

تيزر الفيلم