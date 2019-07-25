درة تنشر "بوسترات" لمسلسلها بلا دليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التونسية درة، بوستر مسلسلها الجديد "بلا دليل"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت درة على البوستر، وعلقت: "بداية تصوير مسلسل بلا دليل، حبيبة". مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، ومن إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

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