تشييع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي ظهرًا من مسجد مصطفى محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال عضو نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل، إن جنازة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ستشيع ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود.
ورحل الفنان الكبير في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.
وكان الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.
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