تراند اليوم : تصريحات جريئة للفيشاوي عن الحجاب و النقاب و الخيانة والمعجبات...

رحل الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان للراحل عدة تصريحات مثيرة للجدل ، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة ، وفيما يلي بعض التصريحات التي أطلقها:

1- ولا واحدة من النساء اللاتي تزوجتهن ملكت مفاتيحي، وليس ذلك عيبا

فيهن، ولكن التفاهم معي صعب جًدا، والحق أقول أنا شخصية متعبة جدًا.

2-استطعت العيش بدون المرأة لسنوات طويلة لأني وجدت من يهتمون بي كثيرًا

ويستوعبوني ويحملون همي.. فربنا يخليلي حفيدتي لينا ثم أولادي أحمد وعمر

وزوجة أحمد وإن شاء الله زوجة عمر، وأنا كدا عايش ملك زماني، فهحتاج الزواج

في ايه أنا ما بحبش الخنقة والتقييد.

3- أنا ضعيف أمام الجنس الآخر، لا أستطيع أن أقاوم سيدة جميلة تبدي إعجابها بي.

4- المرأة المصرية "نكدية" في كثير من الأمور، صحيح أنه لا تعميم في ذلك، ولكن أغلبهن "نكديين".

5- الحجاب والنقاب ليسا من الفرائض في الدين الإسلامي، وأنا مقتنع برأي بعض

الفقهاء الذين يؤكدون أنهما ليسا فرضًا، ولو أن حفيدتي قررت أن ترتديه

سأنصحها بألا تفعل ذلك.

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6- لا يوجد امرأة تستطيع تحمل حياتي، لأني أكره الاستقرار وأحب الحرية والانطلاق، كما أنني فوضوي للغاية، لذلك لم أعد أصلح للزواج الآن.

7- أنا مش عايز أتعب حد.. أنا تعبت زوجاتي اللي قبل كده كلهم، ومش عايزة أتعب حد تاني، خاصة إني فوضوي وبحب الحرية والانطلاق.

8- سمية الألفي هي أفضل النساء اللاتي تزوجتهن، فهي امرأة لن تعوض على الإطلاق.

9- أكون سعيدًا بمقابلة فتيات جميلات معجبات بي رغم كبر سني، لكني لا أقوم بأي فعل من شأنه تصغير سني فمثلا لم أصبغ شعري إطلاقًا.

10-"أنا عيني زايغة جدًا، ولو عيني مابقتش زايغة مابقاش فاروق الفيشاوي،

واللي زيي من ولادي أحمد ابني، إنما أخوه الصغير عمر، عقلاني جدًا وحكيم في

إدارة الأمور.

11- امرأة واحدة لا تكفي.. ولو أن المرأة أدركت هذا المبدأ في تعاملها مع الرجل لانتهت المشكلات بينهما، والرجال يرتكبون الخيانة انطلاقًا من هذا المبدأ، إلا قلة نادرة، لأن طبيعة الرجل أصلا أن امرأة واحدة لا تكفيه.

