ريهام سعيد تعلن تعافيها بصورة.. وتؤكد: المعجزة حصلت

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

زفّت الإعلامية المصرية ريهام سعيد خبر سعيد لجمهورها، حيث نشرت صورة حديثة لها ظهرت فيها بكامل صحتها.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الدكتور سمح لي بالعوده لحياتي الطبيعيه. وبيقول لي ده حصل معجزه. المعجزه دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا”.

جمهور الإعلامية المصرية عبروا عن سعادتهم الشديدة بهذا الخبر، وتمنوا أن يكتمل شفائها وألا يعاودها المرض مجددا.

Advertisements

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وخضعت لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وستسافر لمتابعة الحالة في الخارج .

وكشفت ريهام تفاصيل صادمة عن مرضها وعن وضعها الصحي الحالي، حيث قالت فيه أن مرضها ليس جلدي كما أشيع وأن “وجهها موقعش” كما تردد، لكنها أصيبت بميكروب نظرا لضعف جهازها المناعي بسبب حالتها النفسية الصعبة جراء الحرب التي تعرضت لها خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكدت أن الميكروب أصابها بجانب أنفها، في ما يعرف بمنطقة “مثلث الموت”، حيث أن هذه المنطقة مكونة من غضاريف فقط، وهو ما يصعب علاجها بالأدوية.

وكشفت أنها أجرت عملية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، حيث قالت: “خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي مشوهة بدون أنف، لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجرائه لعملية بناء أنف جديد عن طريق أخذه لغضاريف من أذني”.