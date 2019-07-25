بعد شهرين.. ايشواريا راي تعود إلى إنستجرام مجدداً

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد ما يقرب من شهرين من الامتناع عن ممارسة أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، عاد ملكة جمال العالم السابقة وممثلة بوليوود ايشواريا راي Aishwarya Rai لتشارك “بوست” جديد على حسابها الرسمي في Instagram.

كسرت راي الصمت على منصات التواصل الاجتماعي بثلاث صور جديدة لـ زوجها أبهيشيك باتشان، شاركتها متابعيها الثلاثاء 23 يوليو، وتظهر الصور ابهيشيك وهو يقوم بالهتاف وتشجيعه فريقه المفضل.

كانت آخر مشاركة لـ ايشواريا Aishwarya على حسابها بـ Instagram في 23 مايو، وكانت قد خصصت البوست لوالدتها فريندا راي لتقديم التهنئة بعيد ميلادها، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد أعز أم وحبيبتي، أحبك إلى الأبد”.

Advertisements

وفي مايو الماضي ، حضرت نجمة “ديفداس” أيضًا مهرجان “كان السينمائي” باعتبارها سفيرة احدة علامات التجميل، وانضمت إليها ابنتها إراديا في المهرجان.

كما زارت ايشواريا و ابهيشيك وابنتهما الولايات المتحدة مؤخرًا، قابلت العائلة خلالها النجم ريشي كابور وزوجته نيتو سينغ في نيويورك ، حيث يتلقى الممثل المخضرم علاجًا للسرطان، كما كانت ابنة أخت ابهيشيك نافيا نافيلي ناندا في نيويورك حيث التقوا بها.

من المتوقع أن تبدأ آيشواريا تصوير فيلمها الجديد التاريخي، مع ماني راتنام ، وهو يتناول قصة تاميلية كلاسيكية تحمل نفس الاسم ويحكي قصة أحد الملوك خلال القرنين العاشر والحادي عشر، كما سيظهر ابهيشيك Abhishek في الموسم الثاني من مسلسل الجريمة الرقمي Breathe.