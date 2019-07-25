شكرا لقرائتكم وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن والد الفنانة البحرينية صابرين بو رشيد، الاثنين، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة ابنته بعد صراع مرير مع المرض، حيث كتب قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم".

ونعى مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صابرين بورشيد، التي توفيت اليوم عن عمر يناهز 34 عاما، وأطلقوا هاشتاغ باسمها اجتاح مواقع التواصل.

وشكل نبأ وفاة صابرين صدمة عند جمهورها، فنعوها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت صابرين قد شغلت الأوساط الفنية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.