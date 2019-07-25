شكرا لقرائتكم تدهور الحالة الصحية للفنان المصري فاروق الفيشاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رحلة قاسية يعيشها الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، في مواجهة مرض السرطان، الذي أعلن نهاية العام الماضي عن معاناته منه، كاشفاً عن كونه يخوض مواجهة شرسة مع المرض من أجل التغلب عليه، قبل أن يفاجئ الجميع بأنباء متضاربة عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري.
وقيل إن حالة الفيشاوي صعبة وحرجة، وإنه في حاجة إلى دعاء محبيه، وبالفعل تواصلت "العربية.نت" مع الفنان المصري عماد رشاد صديق فاروق الفيشاوي والذي شارك معه في عدد كبير من الأعمال.
حيث أكد رشاد أنه في المستشفى ينتظر قدوم فاروق الفيشاوي بصحبة زميلهم الفنان كمال أبو رية من أجل الاطمئنان على صحته، مشيراً إلى أن حالته الصحية صعبة بعض الشيء.
إلا أن رشاد شدد على أن الفيشاوي سيحضر إلى المستشفى وهو في حالة وعي وهو أمر مطمئن إلى حد ما، ولكنهم سينتظرون من أجل إجراء الفحوصات والاطمئنان عليه بشكل كاف.
وأكد أن ما يعاني منه الفيشاوي جاء بسبب رحلة علاجه من السرطان، إلا أنه يأمل في كونه سيتخطى هذه الأزمة مثلما اعتادوا منه.
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