شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أغنية "ضحكت ليا" لمصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم مصطفى قمر في ألبومه الجديد في أغنية "ضحكت ليا" التي تحمل هيد الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وتوزيع وسام عبدالمنعم وألحان محمديحيي وتنتمي إلى أغاني الدراما.

ويقدم قمر الأغنية بشكل مختلف عليه تماما ويراهن عليها بقوة خلال الألبوم الذي يحضر له منذ فترة كبيرة، كما أكد في تصريحات خاصة لليوم السابع ويتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.

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ويحيى مصطفى قمر حفلا غنائيا كبيرا فى مسقط رأسه الإسكندرية على المسرح الرومانى آخر الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة بالإضافة لأغانى ألبومه الجديد.