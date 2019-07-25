شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون فى الوطن العربى ينعون الجان.. وداعا فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبير من نجوم الفن فى مصر الوطن العربى، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذى توفي فجر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان .

وأعربت الفنانة التونسية درة، عن حزنها على رحيله ونشرت مشهد له من آخر عمل له معها وكتبت " لا حول ولا قوة إلا بالله.. أكاد ألا أصدق.. الفنان المحب للحياة وللناس ..الطيب الجدع الخلوق..حبيب زملاءه.. الفنان الكبير فارق الفيشاوي توفى الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة..كان رائعا في آخر أدواره "الشارع اللي ورانا".

فيما نعي الفنان محمد إمام، الفنان الراحل وكتب " فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.. البقاء لله .. حبيبي فاروق الفيشاوي".

فيما قالت النجمة وفاء عامر" وداعا لطيف الجبرونى.. محمود كامل " .

ونعت الفنانة بشرى، الفنان الراحل وكتبت " لا اله الا الله ...الله يرحمك يا استاذ فاروق يا جدع ياللى ما كنتش بترضى تكمل تصوير غير لما كل العمال تقبض فلوسها و مستحقاتها الأول و كل الممثلين الصغيرين كمان...يا طيب يا كريم و يا محب للكل يا ابو احمد...ربنا يصبر كل اهلك و احبابك و أصحابك و جمهورك".

فيما قال المخرج أحمد خالد موسي " الله يرحمك يا أستاذ"، وكتب الفنان محمد محمود عبد العزيز"لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده، الاستاذ فاروق الفيشاوى فى ذمة الله..اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للأستاذ فاروق الفيشاوى و لكل من رحلوا عنا".

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وكتبت رانيا محمود يس ناعيه الفيشاوى،" مع السلامه يا غالي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه انت جميل واطيب منك مافيش زيك الله يرحمك ربنا مطولش عليك عذاب المرض اللعين ده اكثر من كده ربنا يجعله في ميزان حسناتك "انا لله وانا اليه راجعون"..البقاء لله.

فيما نعت الفنانة عبير صبري عبر حسابها على الانستجرام وعلقت" لا حول ولاقوه الا بالله ربنا يرحمك ويعفو عنك وينجاوز عن سيئاتك ويدخللك فسبح جناته ..وداعا فاروق الفيشاوي".

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي كلمات مؤثرة قالت فيها " اللهم لا اعتراض اللهم لا اعتراض ياااااارب ياااااارب خلاص مشيت روحت عند حبيبك اللي طول الوقت سيرته ما بتفرقش لسانك و تضحك من قلبك علي حكايتكم سوا و تترحم عليه مع السلامة يا غالي اوي لما كنت بشوفك كنت بحس روح ابويا فيك من كتر حبك له انت اصلا عمرك ماكرهت حد قلبك ابيض و من اجدع البشر علي الارض اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

ونعت الفنانه إيمان العاصي، الفيشاوى بهذا الكلمات" ياحبيبي يا أطيب وأجدع إنسان .. يا أحلى ضحكه الله يرحمك .. لا حول ولا قوه الا بالله هتوحشني أوى يا أستاذ يا جميل يا طيب .. وجعت قلبي يا أحلى رزقة وربنا يصبر أحمد وعمر وأستاذة سمية وكل حبايبك".

فيما نعت النجمة حنان مطاوع وكتبت"البقاء لله.. يارب ارحمه واعفو عنه"