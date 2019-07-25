شكرا لقرائتكم خبر عن "شاى بالقرنفل".. حكاية فيلم لفاروق الفيشاوى تعطل بسبب مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان المخرج القدير عمر عبد العزيز يواصل تحضيراته المبدئية لفيلم "شاى بالقرنفل"، والذى يجمع من خلاله النجمين الكبيرين يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى، حتى فوجئ بمرض الفيشاوى، وتقديرا لحالته قرر تأجيله عدة أسابيع، حتى جاء عبد العزيز فى شهر نوفمبر الماضى، وعاد للتحضيرات مرة أخرى، لكن جاءت فترة انشغال الفنان الكبير فاروق الفيشاوى بعلاجه لتعطل التحضيرات مرة أخرى.

وبعدما بدأ يتعافى جاء نجم العمل الأخر وهو الفنان الكبير يحيى الفخرانى لينشغل بمسرحية "الملك لير"، والذى شارك فيها الفيشاوى أيضا ليتعطل تأجيل الفيلم مرة ثالثة بسبب المسرحية، حتى إن الفيشاوى لم يتمكن بسبب حالته الصحية من استكمال العرض المسرحى، ليستقر مخرج العرض تامر كرم على الفنان القدير أحمد فؤاد سليم ليحل بدلاً منه.

فيلم "شاى بالقرنفل" عن قصة الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار المخرجة والمؤلفة هالة خليل، ويتولى إنتاجه عدة جهات إنتاجية بالإضافة إلى بطلى العمل ومخرجه عمر عبد العزيز.

Advertisements

وكان متوقعا أن يكون هذا الفيلم من الأعمال المهمة التى ستلاقى اهتماما كبيرا، خاصة أنه يتولى بطولته نجمين كبيرين صاحبا تاريخ فنى كبير ومهم، فضلا عن أن العمل يعيد النجم الكبير يحيى الفخرانى لشاشة السينما بعد فترة غياب طويلة، أما الفنان الكبير فاروق الفيشاوى فتواجد مؤخرا وخلال موسم عيد الأضحى الماضى بفيلم "ليلة هنا وسرور"، من بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبرى.

يذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوى توفى منذ ساعات قليلة بأحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.