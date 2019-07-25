وداعا الفيشاوى .. تاريخ فنى كبير قدم 270 عملا للسينما والتلفزيون والمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاروق الفيشاوي ، ليس ممثل "جان"، أو صاحب مجموعة من الأفلام أو المسلسلات والأعمال المسرحية، بل هو واحد من النجوم المصريين القلائل الذين شكلوا وجدان جيل كامل، فهو تجربة تمثيلية ممتدة ومتميزة وأصيلة، تأصلت بكل تفاصيلها فى أذهان الجمهور المصرى والعربى معاً .
كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.
اما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.
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