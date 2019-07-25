حمدي الميرغني يشبه أمير كرارة بـ"هركليز" والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حمدي المرغني صورة في إطار واحد، تجمع الفنان أمير كرارة، والنجم العالمي كيفن سوربو، بطل المسلسل الأمريكي "هرقل الرحلات الأسطورية". وعلق المرغني على الصورة قائلا: "لو أول مرة تعرف أن أمير كرارة هو اللي عمل مسلسل هركليز، اضغط لايك". Advertisements وعلق الفنان أمير كرارة على الصورة من خلال "ضحكات". ويعرض للفنان حمدي الميرغني حاليا فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج محمد السبكي.

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