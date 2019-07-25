أمير كرارة لـ"كريم عبدالعزيز": "كان نفسي أقابلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أمير كرارة رسالة للفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر كرارة صورة تجمعه بكريم، وعلق: "كان نفسي أقابلك من كلام الناس عليك، بس لما شوفتك الكلام اللي سمعتوا قليل عليك، نجم كبير تستحق وتستاهل حب الناس ليك، مبروك الفيل الازرق، وإن شاء الله تدغدغ العالم، النجم الكبير كريم عبد العزيز ".

وكان النجم كريم عبد العزيز قد أعلن أنه سيحل ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه النجم أمير كرارة، نهاية أغسطس المقبل.

Advertisements

ونشر كريم، صورة من كواليس الحلقة تجمعه مع كرارة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "مع أمير كرارة الإنسان المحترم و النجم الكبير في حلقة من برنامجه "سهرانين" هيتذاع أخر أغسطس..صباحكم رضا".

ويعرض للفنان أمير كرارة حاليا فيلم " كازابلانكا"، بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.