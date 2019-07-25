وليد فواز ناعيًا الفيشاوي: "فرسان المعبد بيمشوا ورا بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

علق الفنان وليد فواز على رحيل الفنان الكبير فاورق الفيشاوي بأنه ليس من السهل تداول أخبار وفاة الأساتذة الكبار من الفنانيين، الذي غرسوا في الجيل الحالي من الممثلين الإنسانية والفن.

وكتب فواز، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "فرسان المعبد للأسف بيمشوا ورا بعض عشان نتأكد أكتر وأكتر إننا في الضلمة".

وحكى فواز عن تقدير الفنان الراحل الشباب باعتبارهم المستقبل، حينما جمعهما مشهد واحد، وأوقف الفيشاوي التصوير لأن مخرج العمل لم يعط فواز حقه -حسب وصفه: "المخرج ساعتها مكنش عايز يديني حقي في الكاميرا الأستاذ وقف التصوير وزعق.. إحنا شبعنا تمثيل ده المستقبل".

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وتابع فواز: "لما وقفت قدامه عرفت إنه معندوش أي عقد نفسية وإنسان في غاية اللطف".

وأضاف فواز في تدوينات متتالية: "الناس دي بكل أخطائهم لو وجدت أو لم توجد علمونا فنيًا وإنسانيًا... الله يرحمك يا فاروق ومن كل قلبي هادعيلك".

وتوفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عقب دخوله غيبوبة كبدية مساء أمس، وفق ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية.​