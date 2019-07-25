عادل إمام ينعى الفنان فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نعى الفنان الكبير عادل إمام زميله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.

نشر الحساب الرسمي للزعيم عادل إمام، على "فيسبوك"، صورة جمعت الفنانين، أرفقت بتعليق: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي".