محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نعى الفنان الكبير عادل إمام زميله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.
نشر الحساب الرسمي للزعيم عادل إمام، على "فيسبوك"، صورة جمعت الفنانين، أرفقت بتعليق: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي".
كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام ينعى الفنان فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.