"الحكاية الجميلة".. نجوم الفن ينعون فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرًا بغيبوبة كبدية، أنهت صراعه من مرض السرطان.

كتب الفنان محمود البزاوي، عبر "تويتر": "مع السلامة يا أستاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعًا.. سلسلة حافلة من الأعمال و تاريخ سينمائي كبير".

وتابع البزاوي: "الحب في طريق مسدود، والمشبوه، والباطنية، وأرجوك أعطني هذا الدواء، ولاتسألني من أنا، والقرداتي.. حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهاردة.. ربنا يرحمك يا أسطورة #فاروق_الفيشاوي".

وبصورة للفنان الكبير فاروق الفيشاوي، علق الفنان أشرف زكي عبر حسابه على "إنستجرام": "البقاء لله".

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين أيضًا، عبر "إنستجرام" معلقةً على صورة نعت بها الفنان الراحل: "مع السلامة يا غالي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أنت جميل وأطيب منك ما فيش علشان كده ربنا مطولش عليك عذاب المرض اللعين ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك (إنا لله وإنا إليه راجعون) البقاء لله. ادعوا له بالرحمة والثبات".

ويرسالة مؤثرة، نعى المخرج عمر زهران، في تدوينة على "فيسبوك"، الفنان الكبير وكتب: "لم أكن أدري أنها المرة الأخيرة للقاءنا. لم أكن أدري أن صوتك حينما هاتفتني لتهنئتي سيكون الأخير. وأن ضحكاتنا عبر المكالمة هي آخر الضحكات. لم أكن أدري أن موعدنا باللقاء في بيتك هو لقاء لن يتم. لم أكن أدري حين همست في أذنك وأنا احتضنك واطلب منك أن تطمأنني عليك أنك فقط تتظاهر بالقوه رغم آلامك وأنك لا ترغب في الشكوى. لم أكن أدري أنك سترحل سريعًا هكذا دون أن نمتع عيوننا برؤيتك وأن نصبر قلوبنا بوداعك.. أعطيتنا جميعًا درسًا لن ننساه..... حين علمتنا.. كيف نواجه الموت.. بابتسامة وقوة وشجاعه. وداعًا أيها الفارس النبيل وداعًا فاروق الفيشاوي".

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كما علق أحمد السعدني بأن فاروق الفيشاوي كان من "أطيب الناس"، وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "لا إله إلا الله من أطيب وأنضف وألذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم والإنسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك أنتم السابقون".

وكتب الفنان أحمد السقا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.... الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وودع الفنان فتحي عبد الوهاب الفيشاوي قائلاً: "في ذمة الله.. وداعًا فاروق الفيشاوي". ومعلقًا بآية قرآنية وصورة للفنان الراحل، كتب الفنان محمد عادل إمام: "(فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) البقاء لله.. حبيبي #فاروق_الفيشاوي".

وتوفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عقب دخوله غيبوبة كبدية مساء أمس، وفق ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية.​

وكتب الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "مع السلامة يا روقه مشيت بسرعه قوى الله يرحمك يا غالي وربنا يعزي كل محبيك في كل الدنيا وداعًا #فاروق_الفيشاوي".