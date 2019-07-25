المهن التمثيلية ناعية فاروق الفيشاوي: كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفى منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان لها: "كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وكانت حالة الفنان الكبير حرجة للغاية، وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا كبيرًا محاولة لإنقاذه، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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وأضاف مهنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن الفنان فاروق الفيشاوي عانى توقف بالكبد.

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.