فاروق الفيشاوي.. مسيرة فنية حافلة يغيبها الموت

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عقب دخوله غيبوبة كبدية مساء أمس، وفق ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما نعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الفنانة دينا سمير غانم، ونجله أحمد الفيشاوي.

وكانت حالة فاروق الفيشاوي حرجة للغاية، وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس الأربعاء، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا

كبيرًا محاولة لإنقاذه.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

مسيرة حافلة

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد ولد في محافظة المنوفية، مصر عام 1949، وبعد دراسته الثانوية توجه إلى كلية الآداب في جامعة عين شمس ولكن حبه للفن جعله يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون

المسرحية بعد حصوله على ليسانس الآداب.

وقدم مئات الأعمال الدرامية في التفلزيون والسينما والمسرح، وكان مسلسل ""أبنائي الأعزاء شكراً" في العام 1980 بداية انطلاقته نحو النجومية.

وتألق في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم "ملف سامية شعراوي"، وفيلم "المرأة والقانون"، وفيلم "اغتصاب"، وفيلم "السقوط"، وفيلم "الإرهاب".

وفي تسعينيات القرن الماضي أدى العديد من الأدوار الهامة في أفلام مثل فيلم "الزمن الصعب"، وفيلم "ديك البرابر"، وفيلم "همس الجواري"، وفيلم ""إمرأة هزت عرش مصر"، وأدى أيضا دورا مميزا في فيلم "الجراج" مع النجمة نجلاء فتحي.

أما آخر أعماله فكانت بالمشاركة مع الفنان يحيى الفخراني في فيلم " قرفة بالزنجبيل" من إخراج عمر عبد العزيز.