تشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مصطفى محمود بالمهندسين

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، صباح اليوم الخميس، عقب دخوله غيبوبة كبدية مساء أمس، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
وكانت حالة الفنان الكبير حرجة للغاية،وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا كبيرًا محاولة لإنقاذه.
وأضاف مهنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج"آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن الفنان فاروق الفيشاوي عانى توقف بالكبد.
كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.
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