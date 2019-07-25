أكدت المطربة راندا حافظ سعادتها بطرح ألبومها الجديد "أكتر واحدة مبسوطة".
و كشفت لـ "الوفد" تفاصيل ألبومها قائلة ، أنتظر ردود الأفعال عن ألبومي في جميع أنحاء الوطن العربي، والذى يضم الألبوم 9 أغنيات " يا ليلي روح، يفتح الله، نور الشمس، واحدة بتعشق، لازم حركات، ناس قدى، مرعوبة،خلاص قررت، أكتر واحدة مبسوطة".
و أضافت أنها طرحت برومو كليب " يا ليلى روح " و يتم طرحه خلال الأيام القادمة و أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ، و من المحتمل أن أقوم بتصوير أغنية أخرى من الألبومعلى طريقة الفيديو كليب .
يذكر أن المطربة راندا حافظ تعاونت خلال ألبومها الجديد " أكتر واحدة مبسوطة " مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم ، "أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، أحمد إبراهيم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبومها "أكتر واحدة مبسوطة.. راندا حافظ لـ"الوفد": منتظرة رد الفعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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