ديانا كرزون المسرح الجنوبي في جرش له رهبة عجيبة



كتب غازي بني نصر

فاصلة عمان

عقدت سوبر ستار العرب ديانا كرزون مؤتمرا صحفي في الميلينيوم وسط حضورا كبير من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية ، وتخلل المؤتمر فيض كبير من الاسئلة التي وجهها اهل الصحافة والأعلام للفنانة ديانا كرزون حول مشاركتها في مهرجان موازين ومهرجان صيف عمان ، وحفلها القادم الذي سيقام على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين مساء يوم الخميس القادم الموافق 25/7/2019 .

واجابت سوبر ستار العرب ديانا كرزون على كافة الاسئلة التي وجهت لها ، لتعلن خلال المؤتمر انها اعدت برنامجا خاصا يتناسب وجمهور جرش ، وأضافت كرزون ان البرنامج الفني سيشتمل على عدد من الاغنيات القديمة لكون تلك الاعمال لا زالت تضرب جذورها في الارض ولها جمهورها الكبير في عالمنا العربي المتعطش دائما للعودة الى تلك الاعمال رغم الحداثة التي ادخلت على الاعمال الغنائية الجديدة الا ان الاصالة والقيمة الفنية تكمن فيما تحمله تلك الاعمال الخالدة .

كما اعلنت خلال المؤتمر الصحفي انها سترتدي اللون الابيض ، خلال حفلها الفني القادم في مهرجان جرش 2019 ، من باب الوفاء للجمهور الاردني الذي اطلق عليها عروس المهرجان " عروس جرش " خلال الحفلات الفنية السابقة وبالتالي فلا بد للعروس ان ترتدي اللون الابيض وهذا هو سر عشقي لهذا اللون .

وختمت كرزون مؤتمرها الصحفي الذي تعقده ادارة مهرجان جرش للثقافة والفنون لكافة النجوم المشاركين بفعاليات المهرجان ، برسالة للفنان الاردني بالمثابرة وان لا يبقى رهين الوهم للوصول الى الاحترافية والمنافسة على الساحة الفنية محليا وعربيا كما وجهت الشكر لكافة وسائل الاعلام على الدعم الذي يقدمه للفنان لكونه هو نقطة الوصل ما بين الفنان وجمهوره العربي ، لتوجه الشكر الى ادارة المهرجان ممثله بمديرها التنفيذي السيد ايمن سماوي على الاهتمام بالفنان الاردني ومنحه مساحة واسعة ضمن فعاليات المهرجان 2019 .