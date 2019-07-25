كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 05:43 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية سمية الألفى عن حزنها الشديد عقب وفاة زوجها فاروق الفيشاوى ، والذى وافته المنية منذ قليل داخل إحدى مستشفيات الدقى، حيث كان يتلقى العلاج بعدما أصيب بمرض السرطان.
وقالت سمية الألفى فى تصريح مقتضب لموقع “اليوم السابع”، ” فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها”.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الألفى باكية: “فاروق راح عند ربنا اللى أحن من السرطان ومن الدنيا كلها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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