كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 05:43 صباحاً - نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ 67 عاما.
وقالت النقابة في بيان لها منذ قليل: “تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير فاروق الفيشاوى.. كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الممثلين تنعي فاروق الفيشاوي: “كان رمزا من رموز الفن المصري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.